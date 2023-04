48 Prozent der Spielerberater rasseln durch die FIFA-Prüfung

Die FIFA hat Zahlen zur jüngst erstmalig durchgeführten Prüfung für Spielererater veröffentlicht. Die Durchfallquote ist hoch.

Der Weltverband will das zuletzt teilweise auswuchernde Berater-Business im Fussball wieder stärker regulieren. Eine Massnahme davon ist eine verpflichtende Prüfung, die alle offiziell lizenzierten Spielervermittler absolvieren müssen. Am 19. und 20. April fand die erste Runde statt. Insgesamt haben 3.800 Berater aus 138 Mitgliederverbänden (darunter auch der Schweiz) den Test absolviert. Bestanden haben ihn 1.962 Absolventen, was einer Quote von 52 Prozent gleichkommt.

Alle jene, die nicht bestanden haben oder die Prüfung noch nicht niedergelegt haben, können diese am 20. September wiederholen bzw. absolvieren. Im nächsten Jahr gibt es im Mai und November wiederum Gelegenheiten.

Die FIFA will den Test als Teil der Lizenzierung verpflichtend machen. Ab dem 1. Oktober 2023 sollen nur noch lizenzierte Berater Transfer abwickeln dürfen. Allerdings gibt es in der Beraterbranche grosse Widerstände und in verschiedenen Ländern sind Einsprachen bzw. Klagen gegen die geplante Regelung hängig. Das letzte Wort scheint noch nicht gesprochen.

Fifty-two per cent of candidates pass the first FIFA football agent exam 🗞️👉https://t.co/AxaTMUqje8 pic.twitter.com/0wCOA8kXlY — FIFA Media (@fifamedia) April 27, 2023

psc 27 April, 2023 15:44