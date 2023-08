Frühe Prognose: Welche Chancen hat die Schweiz bei der EM

Echte EM-Chancen für die Schweiz?

Welche Chance hat die Schweiz bei der EM?

Die UEFA EURO 2024 ist das nächste Mega-Event im internationalen Fussball. Wenn am 14. Juni zum ersten Mal der Anpfiff ertönt, kämpfen die besten Nationalmannschaften des Sports um die begehrte EM-Trophäe – und das endlich wieder in unmittelbarer Nähe, denn Deutschland hat die Ehre, die Europameisterschaft auszutragen. Auch die Schweiz ist voraussichtlich mit dabei, wenn sie sich in der Quali-Gruppe I gegen Andorra, Rumänien, Belarus, Israel und Kosovo durchsetzt. Wie hoch stehen die Chancen der Schweizer Nationalmannschaft, sich in dem Turnier bis an die Spitze zu kämpfen? Könnte auf deutschem Boden die grosse Sensation geschehen und die Schweiz einen Platz am Treppchen erlangen?

Noch ist das langersehnte Turnier in weiter Ferne, trotzdem stellen sich viele Fans bereits die grosse Frage: Wie wird die Nationalmannschaft in der kommenden Europameisterschaft abschneiden? Alle derzeitigen Prognosen sind natürlich erstmal nur Spekulationen, denn bis zur EURO 2024 kann noch viel passieren. Trotzdem gibt es schon jetzt erste Vorhersagen von Fussballexperten. Eine Expertenanalyse findet man z. B. in den Quoten der Fussball Wetten, die Wettportale für ihre Kunden zur Verfügung stellen. Hier werden die Mannschaften nach ihren bisherigen Leistungen bewertet, um die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Ereignisse vorherzusagen. Je niedriger die Quote, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Der Anbieter Betano verfügt schon jetzt über Langzeitwetten, die den Sieger der EM prognostizieren. Dabei schneidet die Schweiz im oberen Mittelfeld ab. Mit einer Quote von 40.00 (Stand: 2.8.2023) befindet sich die Nationalelf auf Platz zwölf der 53 teilnehmenden Länder. Gegen Top-Teams wie Frankreich, England oder den Gastgeber Deutschland müsste sich die Schweiz also mächtig anstrengen. Neue EM-News erscheinen am laufenden Band. Derzeit beschäftigt man sich allerdings noch mit dem Spielplan oder unterhaltsamen Details wie dem EM-Maskottchen, das als niedlicher Bär die Trophäe halten darf.

Die Schweiz im internationalen Vergleich

Das heimische A-Team hat im Laufe seines Bestandes viele Höhen und Tiefen erlebt. Seitdem sich die Nationalmannschaft jedoch für die EM 2004 qualifizieren konnte, wurde ein deutlicher Aufschwung sichtbar. Seither konnte man bei jeder WM und EM teilnehmen – bis auf die EM 2012 – und sich dadurch einen Namen im internationalen Fussball machen. Trotzdem wird die Nationalelf selten als heisser Favorit im Rennen betrachtet. Und das, obwohl sich das Team derzeit auf Platz 13 der FIFA-Weltrangliste befindet – und damit zwei Plätze vor Deutschland, das als absolute Fussball-Grösse bekannt ist. Grund dafür ist, dass die Schweiz zwar durchgehend solide Leistungen abliefert, dabei aber so gut wie nie an die Spitze gelangt. Das Blatt könnte sich jedoch wenden, denn bei der UEFA EURO 2020 schnitt die Mannschaft gut ab und schaffte es sogar bis ins Viertelfinale. In der vorangehenden EM 2016 musste sich das Team hingegen bereits im Achtelfinale verabschieden. Auch bei der Weltmeisterschaft in Katar 2022 schied die Schweiz im Achtelfinale aus, musste sich dort aber einem besonders gefährlichen Gegner stellen: Portugal.

Gruppe I: Schafft es die Schweiz ins Achtelfinale?

Bei der Auslosung der Quali-Gruppen wurde die Schweiz in der Gruppe I positioniert und hat damit ein relativ gutes Los gezogen. Darin muss das Team gegen Rumänien, Kosovo, Israel, Belarus und Andorra antreten. Sieht man sich die Platzierungen in der FIFA-Weltrangliste an, so hat die Schweiz leichtes Spiel. Andorra liegt derzeit auf Platz 154, Belarus bei Platz 98, Kosovo auf Platz 109, Israel auf Platz 76 und Rumänien auf Platz 48. Von den bisherigen vier Qualifikationsspielen konnte die Schweiz drei für sich entscheiden und ein Unentschieden erreichen.

Die Schweiz hat sich in den letzten grossen Wettkämpfen von einer durchwegs guten Seite gezeigt. Zwar gehört die Nationalmannschaft in den Quoten der Fussball Wetten nicht zu den Top-Favoriten, trotzdem konnte sie sich in den letzten 20 Jahren für fast alle EM- und WM-Turniere qualifizieren und dabei oftmals die Gruppenphase verlassen. Auch bei der UEFA EURO 2024 stehen die Chancen nicht schlecht. Ob es sogar über das Achtelfinale hinaus weitergehen könnte, bleibt allerdings abzuwarten.

11 August, 2023