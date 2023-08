Galatasaray gibt Angebot für Servette-Stürmer Dereck Kutesa ab

Patrick Pflücke ist bald weg, Dereck Kutesa könnte folgen: Galatasaray soll für den Stürmer des Servette FC ein Angebot vorgelegt haben.

Dereck Kutesa könnte den Servette FC nur eine Saison nach seiner Ankunft schon wieder verlassen. Nach Informationen des Journalisten Sacha Tavolieri hat Galatasaray ein konkretes Angebot für Kutesa beim Schweizer Erstligisten hinterlegt.

Wie hoch dieses ausfällt, wird dabei nicht bekannt. Die Gespräche mit der Spielerseite würden laufen, fixiert ist aber offensichtlich noch nichts. Kutesa gehört in Genf wieder zum Stammpersonal und kommt bisher auf zwei Tore und eine Vorlage in allen Wettbewerben.

Kutesa glänzte vor wenigen Tagen noch mit einem Traumtor in der Qualifikation für die Champions League, in der Servette aber raus ist. Die Grenats nehmen aber sicher an der Gruppenphase der Europa League teil.

Galatasaray ist dagegen noch dabei in der Champions League, spielt in der letzten Qualifikationsrunde gegen den norwegischen FK Molde. Womöglich macht Kutesa seine Entscheidung von der Qualifikation abhängig.

aoe 19 August, 2023 16:54