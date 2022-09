Holger Badstuber verkündet sein Karriereende

Der deutsche Abwehrspieler Holger Badstuber verkündet mit 33 Jahren sein Karriereende.

Der frühere deutsche Nationalspieler war seit Ende des vergangenen Jahres ohne Verein. Damals wurde sein Vertrag beim FC Luzern aufgelöst. Die Innerschweizer sind denn auch die letzte Station von Badstuber. Via Twitter schreibt er am Montag: “Liebe Fans… nach 13 Jahren Profi-Fussball gebe ich das Ende meiner Karriere als aktiver Spieler bekannt.” Mit 31 A-Länderspielen, mit WM- und EM-Teilnahmen, sechs Deutschen Meisterschaften, vier DFB-Pokalsiegen, dem Gewinn der Champions League, der Klubweltmeisterschaft, dem UEFA-Supercup und drei nationalen Supercups dürfe er auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken. Natürlich hätte er sich ein paar Verletzungen weniger gewünscht. Badstuber kündigt gleichzeitig an, nun die Fussstapfen seines Vaters treten zu wollen und eine Trainer-Ausbildung zu beginnen: “Ich hoffe, dass ich somit dem Fußball noch lange erhalten bleibe, allerdings dann in anderer Rolle.”

Liebe Fans… nach 13 Jahren Profi-Fußball gebe ich das Ende meiner Karriere als aktiver Spieler bekannt. — Holger Badstuber (@Badstuber) September 5, 2022

psc 5 September, 2022 10:30