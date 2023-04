Materazzi packt aus: Das sagte ich zu Zidane vor dem Kopfstoss

Im WM-Final 2006 lief zwischen Italien und Frankreich die Verlängerung, ehe sich Zinédine Zidane auf einmal umdrehte, auf Marco Materazzi zuging und ihm einen Kopfstoss auf den Brustkorb verpasste. Zidane erhielt die Rote Karte und beendete seine Karriere unwürdig, obendrein verlor Frankreich im Penaltyschiessen.

Fast 17 Jahre später löst Materazzi auf, wie es zum Kopfstoss, dessen Bild um die Welt ging, kam. Und zwar drückte der Ex-Innenverteidiger dem damaligen Kapitän der Franzosen einen abfälligen Spruch. Materazzi hatte an Zidanes Trikot gezupft. «Er hat mir sein Trikot angeboten», sagt Materazzi über Zidanes sarkastisches Angebot in einem Video des Portals «Italien Football TV». «Ich habe nein gesagt. Ich habe gesagt, ich bevorzuge deine Schwester», so Materazzi zum damaligen Trashtalk, der letztlich dazu führte, dass bei Zidane die Sicherungen durchbrannten.

“Zidane offered me his jersey, I said no I prefer his sister”

– Marco Materazzi on what was really said before he got headbutted pic.twitter.com/0XlVrgeJso

— Italian Football TV (@IFTVofficial) April 7, 2023