Lukas Podolski verpasst RTL-Auftritte wegen Corona-Infektion

Lukas Podolski hätte in dieser Woche gleich mehrere Auftritte für die RTL-Gruppe gehabt. Wegen einer Corona-Infektion muss er diese aber absagen.

Der 36-jährige Ex-Profi ist als Juror für “Das Supertalent” auf RTL und als Experte für die Europa League und Conference League bei TV Now vorgesehen. Seine geplanten Einsätze verpasst er in dieser Woche allerdings, wie er selbst und auch der TV-Sender bestätigen. Grund ist eine Corona-Infektion des früheren Nationalspielers. Podolski ist bislang nicht geimpft. In einer Videoschalte sagt er: “Ich habe keine Symptome (…) was aber weh tut, ist, dass ich nicht in meiner Halle sein kann und natürlich, dass ich nicht beim Supertalent dabei sein kann, weil ich mich sehr darauf gefreut habe. (…) Und das ist erst mal bitter. Aber das Leben geht weiter.”

Podolski muss nach dem positiven Coronatest in eine 14-tägige Quarantäne. Dies ist insbesondere für die Produktion der TV-Sendung “Das Supertalent” ein Problem, da für diese laut “Bild” nur 10 bis 14 Tage vorgesehen waren. Podolski wird wohl nur einen kurzen Gastauftritt bekommen. Eigentlich wäre er als fester Juror vorgesehen gewesen.

psc 25 August, 2021 13:43