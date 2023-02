Ex-FCB-Coach Paulo Sousa nimmt wohl Job in Italien an

Wie Transferexperte Nicolo Schira twittert, weilte der 52-jährige Portugiese weilte am Montagabend in Verona und sah die 0:1-Auswärtsniederlage von Salernitana. Bei jenem Verein ist er nun ein heisser Kandidat für den Trainerjob. Sousa soll den Klubverantwortlichen sogar schon mitgeteilt haben, dass er für die Aufgabe zur Verfügung steht.

Der Ex-Profi sammelte in Italien zwischen 2015 und 2017 bereits Erfahrungen bei der AC Fiorentina.

Salernitana liegt derzeit auf dem 16. Tabellenplatz und befindet sich voll im Abstiegskampf.

Paulo #Sousa has given his availability to become new #Salernitana’s coach. The portuguese was in Verona yesterday to watch the game between Verona and Salernitana. #transfers https://t.co/YewNjiTZ9v

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 14, 2023