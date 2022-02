Franck Ribery schliesst Karriere-Ende nicht aus

Im April wird Franck Ribery 39 Jahre alt, sein Vertrag beim italienischen Erstligisten US Salernitana läuft im Sommer aus. Der ehemalige Starspieler des FC Bayern setzt sich mit seinem Ruhestand auseinander.

Franck Ribery hat nicht ausgeschlossen, dass er seine aktive Karriere nach dieser Saison zu den Akten legt. “Ich weiss noch nicht, ob es nächstes Jahr weitergeht oder ob ich aufhöre. Das hängt davon ab, wie ich mich fühle. Für mich ist es wichtig, dass ich morgens glücklich bin, wenn ich zum Training gehe”, sagt Ribery gegenüber dem italienischen “Sky”-Ableger.

Nach über einer Dekade in Diensten des FC Bayern heuerte Ribery zunächst beim AC Florenz an, um nach zweimonatiger Vereinslosigkeit einen Einjahresvertrag bei Serie-A-Aufsteiger US Salernitana zu paraphieren. Für die Zeit nach seiner Aktivkarriere hat der bald 39-Jährige jedenfalls einen genauen Plan.

“Ich möchte Trainer werden. Ich mag Carlo Ancelotti, als Person wie auch wegen seiner Denk- und Arbeitsweise. Auch Jupp Heynckes schätze ich sehr, 2013 haben wir unter ihm beim FC Bayern alles gewonnen”, so Ribery, der Salernitana in der laufenden Saison als Captain anführt und in 15 Ligaspielen zwei Vorlagen gab.

