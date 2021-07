Götze denkt nicht an PSV-Abgang

Vor einigen Monaten kamen Gerüchte auf, Mario Götze plane, die PSV Eindhoven nach nur einem Jahr wieder zu verlassen. Der ehemalige BVB-Spieler räumt nun mit den Spekulationen auf und gibt ein Bekennerschreiben ab.

Für Mario Götze kommt es nicht infrage, die PSV Eindhoven in diesem Sommer zu verlassen. “Ich denke nicht daran, zu gehen. Wir haben eine grosse Chance, die Champions League zu erreichen, als Team zu wachsen und vielleicht ein paar Titel zu gewinnen”, sagte Götze im Interview mit den Klubmedien.

Unter der Leitung des deutschen Trainers Roger Schmidt stehen in Kürze die Spiele zur Qualifikation für die Champions League an – am 20. und 27. Juli spielt Eindhoven gegen Galatasaray um die Teilnahme an der Königsklasse. Vor einigen Monaten ergaben sich Gerüchte, Götze sinniere über eine erneute Veränderung und verfüge zudem über eine Ausstiegsklausel.

Götze war im Sommer vorigen Jahres ablösefrei vom BVB in die Niederlande gewechselt, unterschrieb dort bis 2022 und erzielte in 25 Pflichtspielen sechs Tore und sieben Vorlagen. “Ich habe in einer neuen Liga gespielt, ich habe vom Trainer eine neue Taktik gelernt. Alles in allem war es sehr gut für mich”, so Götze über sein erstes Jahr in Eindhoven.

