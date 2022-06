Entscheidung gefallen: Schalke 04 hat seinen neuen Trainer gefunden

Schalke 04 wurde bei der Trainersuche fündig: Frank Kramer übernimmt den vakanten Posten.

Der 50-Jährige wird laut “Bild” neuer Cheftrainer bei den Gelsenkirchenern. Kramer war in der vergangenen Saison Trainer bei Arminia Bielefeld, musste im April aber nach sieben sieglosen Spielen gehen. Nun kehrt er bei einem neuen Verein bereits in die Bundesliga zurück. Bereits am Dienstag wird er in der Veltins Arena offiziell vorgestellt.

Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder kennt Kramer aus gemeinsamen Fürther Zeiten (2013/2014). Die Mission des neuen Trainers ist klar: Er soll den Klassenerhalt schaffen.

psc 6 Juni, 2022 11:47