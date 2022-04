Schalke 04 muss den Preis für den Kabak-Verkauf senken

Noch vor etwas mehr als einem Jahr winkte Schalke 04 bei einem Verkauf von Abwehrspieler Ozan Kabak ein grosser Gewinn. Inzwischen müssen sich die Gelsenkirchener mit deutlich weniger Einnahmen anfreunden.

Der 22-jährige Türke ist in dieser Saison an Norwich City ausgeliehen. Beim Tabellenletzten der Premier League bestritt er erst elf Ligaspiele und konnte sich nicht als Stammspieler beweisen. Wie zuvor auch nicht beim FC Liverpool, wohin er in der vergangenen Saison für die Rückrunde verliehen war. Die mässigen Leistungen der vergangenen Monaten haben gehörig auf den Marktwert von Kabak geschlagen. Laut “Bild” würde Schalke 04 den Abwehrspieler im Sommer inzwischen für einen hohen einstelligen Millionenbetrag ziehen lassen. Der 15-fache Nationalspieler ist noch bis 2024 an S04 gebunden.

Mit Norwich City wurde eine Kaufoption vereinbart, die beim Klassenerhalt und mindestens 20 Einsätzen Kabaks im Trikot der Canaries automatisch gegriffen hätte. Beide Voraussetzungen werden aber nicht erfüllt. Ein Verbleib bei Norwich scheint keine Option zu sein, zumal die Saison von Kabak wegen einer Oberschenkelverletzung vorzeitig beendet ist.

psc 13 April, 2022 14:03