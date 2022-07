Schalke 04 stellt Transferkandidat Amine Harit frei

Ein definitiver Abgang von Amine Harit bei Schalke 04 rückt näher.

Wie “Sport 1” und “Sky” melden, wurde der Offensivspieler für Verhandlungen mit einem anderen Verein freigestellt. Harit spielt in den Planungen von Schalke keine Rolle mehr. Zuletzt kehrte der 25-jährige Marokkaner von einer einjährigen Leihe von Olympique Marseille zurück. Nun soll ein definitiver Verkauf erfolgen. Laut “fussballtransfers.com” bekundet der FC Porto Interesse am Spielmacher. Auch Trabzonspor, Galatasaray, Villarreal und Sevilla wurden bereits mit ihm in Verbindung gebracht.

psc 15 Juli, 2022 09:39