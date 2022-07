Zum Medizincheck da: Schalke-Star Ozan Kabak wechselt zu einem Ligakonkurrenten

Der türkische Abwehrspieler Ozan Kabak verlässt Schalke 04 definitiv und wechselt zu Ligakonkurrent TSG Hoffenheim.

Wie die “Bild” berichtet, weilt der 22-jährige Innenverteidiger bei den Kraichgauern bereits zum Medizintest. Als Ablöse zahlt Hoffenheim für den Abwehrspieler etwas mehr als 5 Mio. Euro. Vor drei Jahren zahlte Schalke für Kabak noch 15 Mio. Euro an den VfB Stuttgart. Zwischenzeitlich war der türkische Nationalspieler an Liverpool und Norwich ausgeliehen. Nun wird er endgültig wieder in der Bundesliga auflaufen, aber eben nicht mehr für Schalke.

Die Gelsenkirchener wollten Kabak aufgrund des hohen Salärs (3,5 Mio. Euro pro Jahr) in diesem Sommer verkaufen, was nun gelingt. Dafür nimmt der Aufsteiger sogar in Kauf, nur eine relativ geringe Ablöse zu kassieren.

psc 22 Juli, 2022 11:57