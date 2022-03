Top 10: Das sind die bestverdienenden Trainer der Welt

Nicht nur Fussballprofis, sondern auch Trainer verdienen bei europäischen Topklubs sehr viel Geld. Jetzt gibt es eine aktuelle Gehaltsrangliste.

Und gleich ganz an der Spitze gibt es eine kleine Überraschung: Dort findet sich weder Pep Guardiola von Manchester City noch Jürgen Klopp von Liverpool oder Mauricio Pochettino von PSG. Stattdessen führt Diego Simeone von Atlético das Ranking an. Gemäss “L’Équipe” kassiert dieser pro Monat die irrsinnige Summe von 3,3 Mio. Euro. Pro Jahr kommt er somit auf fast 40 Mio. Euro! Damit hängt der Argentinier alle anderen Trainer ab. An zweiter Position findet sich dann Pep Guardiola, der bei ManCity 22,7 Mio. Euro pro Jahr einstreicht. Dahinter folgen Jürgen Klopp (Liverpool) und Antonio Conte (Tottenham) mit Bezügen von jeweils 17,9 Mio. Euro pro Jahr.

Die gesamte Top 10 im Überblick:

1. Diego Simeone (Atlético Madrid) – 3,3 Mio. Euro brutto im Monat – 39,6/Jahr

2. Pep Guardiola (ManCity) – 1,89 Mio./Monat – 22,7/Jahr

3. Jürgen Klopp (Liverpool) – 1,49 Mio./Monat – 17,9/Jahr

4. Antonio Conte (Tottenham) – 1,49 Mio./Monat – 17,9/Jahr

5. Massimiliano Allegri (Juventus Turin) – 1,17 Mio./Monat – 14,0/Jahr

6. Mauricio Pochettino (PSG) – 1,1 Mio./Monat – 14,0/Jahr

7. Carlo Ancelotti (Real Madrid) – 910.000/Monat – 10,9/Jahr

8. José Mourinho (AS Rom) – 770.000/Monat – 9,2/Jahr

9. Julian Nagelsmann (Bayern) – 666.000/Monat – 8,0/Jahr

10. Simone Inzaghi (Inter) – 620.000/Monat – 7,4 Mio./Jahr

psc 23 März, 2022 13:35