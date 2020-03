Atlético eliminiert Titelverteidiger Liverpool

Atlético Madrid wirft Titelverteidiger Liverpool mit einem 3:2-Auswärtssieg aus der Champions League raus – obwohl für die Reds zunächst alles nach Plan läuft.

Das Team von Jürgen Klopp übernimmt von Beginn weg das Spieldiktat und kreiert gute Chancen. Kurz vor der Pause gelingt Georginio Wijnaldum schliesslich das 1:0, das das Resultat aus dem Hinspiel wettmacht.

Auch in der zweiten Hälfte ändert sich das Spiel nicht. Weil keine weiteren Treffer fallen, geht das Spiel in die Verlängerung. Dort gelingt Roberto Firmino nach hervorragender Vorarbeit durch Wijnaldum in der 94. Minute das vermeintlich entscheidende zweite Tor für Liverpool.

Doch Atlético steckt nicht auf. Knackpunkt ist ein kapitaler Fehler von Liverpools Ersatzgoalie Adrian, der einen Rückpass direkt zum Gegner spielt. Joker Marcos Llorente, der einst bei Atléticos Stadtrivale Real ausgebildet wurde, nutzt den Fauxpas zum Anschlusstreffer. Damit ist Atlético für die nächste Runde qualifiziert. Und für die Spanier kommt es noch besser: Neun Minuten nach seinem ersten Treffer doppelt Llorente nach und gleich die Partie sogar aus. Von diesem Nackenschlag kann sich der Titelverteidiger nicht mehr erholen. In der Nachspielzeit der Verlängerung erzielt Alvaro Morata sogar noch den Siegtreffer für die Rojiblancos.

Somit sind in der Königsklasse beide Finalisten des Vorjahres bereits ausgeschieden: Tottenham scheiterte am Dienstag bei RB Leipzig.

psc 11 März, 2020 23:33