Bayern-Boss Rummenigge über CL-Reformpläne

Die Champions League könnte wohl auch in Zukunft in einem ähnlichen Format wie im diesjährigen Final-8-Modus abgehalten werden, darauf deutet Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hin.

Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern sprach im Interview mit dem “kicker” über die Reformpläne der UEFA. Geplant sei demnach, die Königsklasse ab 2024 in einem neuen Format laufen zu lassen. “Es gab mal eine Idee, die nannte sich Week-of-Football. Die Idee dahinter wäre gewesen: die zwei Halbfinals und das Finale in einer Stadt, gespielt in einer Woche. Das ist schon mal diskutiert worden, man hat es aber wieder zu den Akten gelegt. Jetzt gibt es gerade eine Reform-Diskussion zu 2024”, so Rummenigge.

Dürfte der 64-Jährige eine Empfehlung aussprechen, so würde diese lauten: “Wir müssen etwas tun, wenn es in die K.-o.-Phase kommt. Ich glaube nicht, dass wir eine vergrösserte Gruppenphase brauchen, sie ist jetzt schon mit acht Gruppen und vier Mannschaften am vierten oder fünften Spieltag entschieden. Das haut die Zuschauer nicht von den Sesseln. Wir müssen schauen, dass wir an die K.-o-Phase mehr Fleisch an die Knochen bringen. Da muss man kluge Entscheidungen fällen, dass die Reform dazu führt, dass der Hunger auf die Champions League grösser wird.”

Vom diesjährigen Modus zeigt sich der Münchner Klubboss zudem sehr angetan: “Der grösste Thrill für den Fan ist das K.-o.-System. Bei zwei Spielen setzt sich aus Erfahrung eigentlich immer die bessere Mannschaft durch, in einem Spiel ist alles möglich. Man kann eine bessere Mannschaft schlagen oder gegen eine schlechtere Mannschaft verlieren.”

adk 23 August, 2020 11:35