Irre Champions League-Auslosung: Lewy & Haaland treffen auf die Ex-Klubs

Die Auslosung der Champions League-Gruppenphase bringt einige sehr brisante Affichen hervor: Die Torjäger Robert Lewandowski und Erling Haaland treffen mit ihren neuen Klubs auf die früheren Arbeitgeber.

Lewy muss mit Barça gegen die Bayern antreten. Ein Duell, das er, wie in einem Interview kürzlich erwähnt, in dieser Phase gerne vermieden hätte. Die Auslosung ist aber bekanntlich kein Wunschkonzert. Für die Fans und Beobachter natürlich ein spannendes Duell. Auch Erling Haaland trifft mit seinem neuen Verein Manchester City auf den Ex-Klub und tritt zweimal gegen Borussia Dortmund an.

Und das sind die acht Gruppen der Champions League:

psc 25 August, 2022 19:04