CL-Viertelfinals: Es kommt zum Kracher ManCity gegen Bayern

In Nyon wurden die Viertelfinals der Champions League-Viertelfinals und die anschliessenden Halbfinal-Duelle ausgelost. Es warten einige Kracher, allen voran die Paarung Manchester City gegen Bayern München.

Die Runde der letzten acht geht in der Königsklasse am 11/12. und 18./19. April über die Bühne. Im Viertelfinal kommt es zu folgenden Duellen:

Real Madrid – Chelsea

Inter Mailand – Benfica

Manchester City – FC Bayern

Milan – Napoli

Im Halbfinale treffen die Sieger der Duelle Milan/Napoli und Inter/Benfica sowie Real Madrid/Chelsea und Manchester City/Bayern aufeinander. Diese Spiele gehen am 9./10. und 16./17. Mai über die Bühne. Das Finale in der Königsklasse steigt am 10. Juni in Istanbul

psc 17 März, 2023 12:18