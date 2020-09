CL-Quali: YB würde in den Playoffs auf Slavia Prag treffen

Der Gegner der Young Boys in den Champions League-Playoffs steht fest: Die Berner würden auf Slavia Prag treffen.

Dazu muss das Team von Gerardo Seoane zuvor allerdings die Hürde Midtjylland aus dem Weg räumen. Am 16. September reist YB für die Partie nach Dänemark.

In den Playoffs gegen die Tschechen stünden dann Hin- und Rückspiel an. Jene Partien finden am 22./23. und 29./30. September statt.

Auch die Gegner der Schweizer Vertreter in der 3. Runde der Europa League-Qualifikation stehen fest: Der FC Basel trifft auf den zypriotischen Vertreter Anarthosis Famagusta, falls zuvor NK Osijek aus Kroatien aus dem Weg geräumt wird.

Vizemeister St. Gallen bekommt es mit AEK Athen zu tun über. Es findet nur eine Partie statt. Sowohl die Espen wie auch die Basler können in der 3. Quali-Runde zu Hause antreten.

Der Gewinner der Begegnung Midtjylland – YB trifft in der CL-Playoffs auf Slavia Prag, #UCL #BSCYB pic.twitter.com/Hx0YxvclNk — 𝗕𝗦𝗖 𝗬𝗢𝗨𝗡𝗚 𝗕𝗢𝗬𝗦 (@BSC_YB) September 1, 2020

psc 1 September, 2020 13:17