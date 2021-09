Er spielt: Ronaldo steht gegen YB in der Startelf und egalisiert Rekord

Die Fans im Stadion Wankdorf und auch alle TV-Zuschauer dürfen sich freuen: Cristiano Ronaldo wird beim Gastspiel von Manchester United bei den Young Boys spielen.

Der 36-jährige Portugiese steht wie schon am Wochenende beim 4:1-Sieg der Red Devils gegen Newcastle in der Startelf. Damit egalisiert CR7 auch gleich einen Rekord: Er steht zum 177. Mal in einem Champions League-Spiel auf dem Platz. Das schaffte vor ihm nur der langjährige Real-Goalie Iker Casillas. Den Torrekord in der Königsklasse hält Ronaldo schon seit längerem. Er steht inzwischen bei 134 Treffern.

Ebenfalls in der Startelf von ManUtd steht Jadon Sancho. Eher überraschend ist die Nomination des Niederländers Donny van de Beek, der bislang häufig aussen vor war.

Die Ausrichtung von YB ist etwas defensiver als sonst. Trainer David Wagner verstärkt das Mittelfeld mit Vincent Sierro. Dafür fehlt Mittelstürmer Jordan Siebatcheu in der Startformation. In der Innenverteidigung ersetzt Sandro Lauper wie erwartet den angeschlagenen Cedric Zesiger, der aber immerhin auf der Bank Platz nimmt.

🚨 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🚨 Ole has named his first side of our 2021/22 #UCL campaign 👊#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 14, 2021

So spielt YB heute Abend gegen Manchester United 💛🖤 Nicht dabei sind: Lustenberger, Nsame, Petignat, Monteiro, Maier (verletzt), Toure, Lefort (nicht im Aufgebot).#BSCYB #YBMUFC #UCL pic.twitter.com/SdAU8wGD5y — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) September 14, 2021

