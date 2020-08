RB Leipzig eliminiert Atlético und zieht ins Halbfinale ein

Auch das zweite Champions League-Viertelfinal gestaltet sich dramatisch: RB Leipzig besiegt Atlético dank einem Siegtreffer in der 88. Minute.

Der Bundesligist geht nach einem ausgeglichenen Startverlauf in der zweiten Halbzeit durch Dani Olmo nach einer massgeschneiderten Flanke von Marcel Sabitzer in Führung. Atléticos Starcoach Diego Simeone reagiert und bringt Jungstar João Félix in die Partie. Dieser ist es, der mit einem gelungenen Dribbling einen Penalty herausholt und diesen auch sicher verwandelt. In der Folge wirken die Rojiblancos abgeklärter und eher imstande den Siegtreffer in der regulären Spielzeit zu markieren.

Schliesslich ist es aber ein von Saul Niguez abgefälschter Schuss von Joker Tyler Adams, der Leipzig zum Sieg führt und den Halbfinal-Einzug gegen Paris St. Germain (nächsten Dienstag) perfekt macht. Es ist der grösste Erfolg in der noch jungen Klubgeschichte.

