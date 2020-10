Ronaldo gegen Messi: Das sind die Champions League-Gruppen

In Nyon wurden am Donnerstagabend die Gruppen für die diesjährige Champions League ausgelost.

Wegen der Corona-Pandemie beginnt der Wettbewerb in diesem Jahr – wie so vieles – mit Verspätung. Erst am 20. und 21. Oktober steht der erste Spieltag an. Bis Ende des Jahres wird die Gruppenphase mit insgesamt sechs Spieltagen durchgepeitscht.

Didier Drogba und Florent Malouda haben in Nyon Losfee gespielt und folgende Gruppen ausgelost:

The official result of the #UCLdraw! 🤩 Most exciting group stage match? 🤔 pic.twitter.com/d7ynuEjPq3 — #UCLdraw (@ChampionsLeague) October 1, 2020

psc 1 Oktober, 2020 18:28