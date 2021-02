UEFA plant Champions League-Final in New York

Die UEFA plant im Hinblick auf die Saison 2024/25 eine Reform der Champions League. Teil der Pläne ist offenbar auch die Ausrichtung eines Finales in New York.

Der europäische Fussballverband will sein Topprodukt international noch bekannter machen und auch besser vermarkten. Der riesige US-Markt soll weiter bearbeitet werden. UEFA-Präsident Aleksander Ceferin sagt zu den Plänen eines Endspiels in New York: “Von Portugal nach Aserbaidschan zu gehen, ist zum Beispiel fast dasselbe, wie wenn man nach New York geht. Für die Fans ist das kein Problem.”

Frühestmöglicher Zeitpunkt einer Austragung in den USA ist 2025. Die Finals von diesem Jahr (Istanbul), 2022 (St. petersburg), 2023 (München) und 2024 (London) sind bereits vergeben.

psc 26 Februar, 2021 15:55