UEFA-Präsident Ceferin deutet Champions League-Spiele in den USA an

Die UEFA vermarktet ihre Wettbewerbe längst nicht mehr nur in Europa, sondern auch auf anderen Kontinenten wie Asien oder Nordamerika. Spiele in den USA sind für Präsident Aleksander Ceferin durchaus ein Thema.

Dies deutet der Slowene im Podcast «Men in Blazers» an. Angesprochen auf ein mögliches Champions League-Finale in den USA sagt der UEFA-Boss: «Es ist möglich. Wir haben schon darüber diskutiert. Dieses Jahr ist Istanbul, 2024 London und 2025 München. Danach schauen wir weiter.» Ein Endspiel in Amerika sei zumindest «möglich».

Umgekehrt tragen die nordamerikanischen Profiligen wie NFL, NHL und auch NBA schon seit einigen Jahren Spiele in Europa aus. Die UEFA könnte in absehbarer Zeit also ebenfalls expandieren.

psc 25 April, 2023 17:18