Neue Herausforderung: Uli Forte wird Trainer von Arminia Bielefeld

Uli Forte wagt nach einem Jahr bei Yverdon-Sport den Sprung nach Deutschland: Der 48-Jährige wird neuer Trainer von Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld.

Nach Informationen von “Nau” steht der Wechsel von Forte bereits fest. Erstmals wird der frühere GC-, FCZ- und YB-Trainer im Ausland tätig. Nach zwei Jahren in der Bundesliga ist Arminia in der abgelaufenen Saison als Tabellenvorletzter wieder in die 2. Bundesliga abgestiegen und wagt dort einen Neustart mit neuem Coach.

Forte wird nicht mehr auf seinen früheren FCZ-Verteidiger Cedric Brunner treffen, der jüngst verabschiedet wurde. Mit dem Luzerner Eigengewächs Silvan Sidler wechselte in dieser Woche aber ein anderer Schweizer zu den Westfalen.

Update: Fortes bisheriger Klub Yverdon-Sport gibt am Freitagabend den Abschied des Zürchers bekannt. Die Romands teilen auch mit, dass Forte eine Herausforderung im Ausland annimmt. Alles deutet somit auf Arminia Bielefeld als neuen Arbeitgeber hin.

𝗨𝗟𝗜 𝗙𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗘𝗧 𝗬𝗦 𝗦𝗘 𝗦𝗘́𝗣𝗔𝗥𝗘𝗡𝗧

Entraîneur à succès d’YS cette saison, Uli Forte ne sera pas sur le banc des Verts la saison prochaine. Le tacticien de 48 ans a été libéré pour entamer un nouveau défi à l’étranger. 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 𝗨𝗟𝗜 !💚#AllezYS #MerciUli pic.twitter.com/1FEdbsE9Wp — Yverdon Sport (@yverdonsport) June 3, 2022

psc 3 Juni, 2022 15:44