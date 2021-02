YB zieht durch und triumphiert in Leverkusen

Die Young Boys siegen auch im Rückspiel gegen Bayer Leverkusen und stehen im Achtelfinale der Europa League.

Nach dem 4:3-Hinspielsieg zeigen die Berner im Rückspiel gegen den Bundesligisten eine äusserst reife Leistung. YB steht defensiv solide und lässt dem Gegner sehr wenig Spielraum. Der Super Ligist nützt seinerseits zwei Chancen in der zweiten Halbzeit: Theoson Siebatcheu in der 48. Minute und Christian Fassnacht in der 86. Minute sind erfolgreich und führen den vermeintlichen Aussenseiter zum Sieg – wie schon im Hinspiel.

Erstmals übersteht YB eine K.o.-Phase in der Europa League. Damit gelingt auch Trainer Gerardo Seoane ein dickes Ausrufezeichen. Der YB-Trainer wird auch in der Bundesliga hoch gehandelt. Ein besseres Bewerbungsschreiben hätte er nicht abliefern können.

JAAAAAAAAAAAAAAAAAWOOOOOOOOOOOOOHHHLLLLL! YB setzt sich gegen Bayer 04 Leverkusen durch und steht im Achtelfinal der UEFA Europa League! HAT MAN WORTE?!? #BSCYB #B04YB #UEL #YBFOREVER pic.twitter.com/PbVTSsZCWi — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) February 25, 2021

psc 25 Februar, 2021 22:50