Statt BVB: Spur von Daichi Kamada führt nach Spanien

Daichi Kamada könnte im Sommer nicht nur Eintracht Frankfurt, sondern auch die Bundesliga verlassen. Eine heisse Spur führt nach Spanien.

Laut «Sky» will sich der FC Barcelona die Dienste am japanischen Nationalspieler sichern. Ausserdem buhlt auch Atlético Madrid um Kamada. Kontakt zum BVB, der bisher als aussichtsreicher Anwärter für einen Transfer des Spielmachers galt, soll es in den letzten Wochen hingegen nicht mehr gegeben haben. Diese Spur scheint entsprechend erkaltet zu sein.

Möglicherweise hängt dies auch mit dem Formtief zusammen, in dem sich Kamada seit der WM befindet. Mittlerweile hat er in Frankfurt sogar seinen Stammplatz verloren. Der Japaner kann im Sommer ablösefrei wechseln.

psc 4 April, 2023 09:44