Gregor Kobel & Yann Sommer in der Bundesliga-Rangliste auf Platz 1 und 2

Der «kicker» veröffentlicht in diesen Tagen seine traditionelle Rangliste mit den besten Spielern der Bundesliga. Auf der Goalieposition grüssen Gregor Kobel und Yann Sommer von ganz oben.

Die beiden Schweizer Nati-Keeper konnten in der ersten Saisonhälfte in ihren Vereinen Borussia Dortmund und Gladbach vollends überzeugen. Zu Kobel, der ligaweit den 1. Platz belegt, schreibt das Fachmagazin: «Tadellos auf der Linie und in der Strafraumbeherrschung, stark im Eins-gegen-eins: Gregor Kobel rettete den BVB in der Hinserie mit diversen Paraden und leistete sich nur ganz wenige Ausreisser nach unten.»

Erster Verfolger Kobels ist mit Yann Sommer ein weiterer Schweizer. «Die Konstanz in Person in einer ganz starken Halbserie. Sensationell beim 1:1 in München, auch ansonsten Rückhalt und Punktegarant für die Borussia. Er hat nichts an seiner grossen fussballerischen Klasse eingebüsst», lautet das Verdikt des «kicker».

Die höchste Wertung «Weltklasse» erhält übrigens keiner der Bundesliga-Goalies. Kobel und Sommer führen die Keeper der «internationalen Klasse» an. Auf den Rängen 3 bis 6 folgen Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Marwin Schwäbe (1. FC Köln), Koen Casteels (Wolfsburg), Mark Flekken (Freiburg) und Manuel Neuer (FC Bayern).

psc 22 Dezember, 2022 13:54