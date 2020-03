Kylian Mbappé steht im Kader gegen den BVB

Kylian Mbappé hat sich von seiner Angina-Erkrankung in dem Masse erholt, dass er gegen Borussia Dortmund zumindest im Kader steht.

Der 21-jährige Torjäger konnte sowohl am Montag wie auch am Dienstag nicht mit dem Team trainieren. In der Folge wurde er sogar auf das Coronavirus getestet. Dieser Test fiel aber negativ aus, Mbappé litt “nur” an einer gewöhnlichen Angina. Wie fit er ist, bleibt vorderhand unklar.

Zumindest ist ein Einsatz im Champions League-Spiel gegen den BVB am Abend aber möglich. Mbappé steht Trainer Thomas Tuchel als Spieler zur Verfügung.

psc 11 März, 2020 12:53