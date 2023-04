Cedric Itten lässt YB jubeln: «Kein Typ, der beim ersten Angebot abhaut»

Die phänomenale Saison, die Cedric Itten spielt, lässt ihn bei anderen Klubs hoch im Kurs stehen. Der Nati-Stürmer aber schwört dem BSC Young Boys zunächst die Treue.

Für Cedric Itten kommt es zumindest im kommenden Sommertransferfenster nicht infrage, den BSC Young Boys schon wieder zu verlassen. Im Interview mit dem Portal «Transfermarkt.de» schliesst er eine baldige Veränderung aus.

«Man weiss natürlich nie, was im Fussball passiert», gräbt Itten zunächst die typische Floskel aus, «jedoch möchte ich bei YB langfristig bleiben und bin kein Typ, der sofort beim ersten Angebot abhaut, nur weil eine Saison gut läuft.»

Das gewählte Wortgut kann als Treuebekenntnis an YB gewertet werden. Beim designierten Schweizer kommt das natürlich sehr gut an, schliesslich spielt Itten mit 14 Toren und sieben Vorlagen in der Super League eine überragende Saison. Das weckt natürlich Begehrlichkeiten, Borussia Mönchengladbach und viele weitere Klubs solle Itten auf dem Schirm haben.

Der will künftig bei YB aber viel lieber noch mehr Verantwortung übernehmen. «Ich sehe mich mittlerweile in der Rolle des Führungsspielers und möchte meine Erfahrungen an die Jüngeren weitergeben», so der 26-Jährige.

Itten lässt dann noch ein grosses Kompliment an seinen Trainer Raphael Wicky folgen: «Wir haben bei YB einen grossartigen Teamgeist und mit Raphael Wicky einen fantastischen Trainer, auch auf menschlicher Ebene, von dem ich noch viel lernen kann.»

