Chelsea steht im Kontakt mit Jonas Hofmann

Der FC Chelsea buhlt um einen Gladbach-Profi: Es geht nicht etwa um die auch sonst heiss begehrten Denis Zakaria oder Florian Neuhaus, sondern um Jonas Hofmann.

Der 28-Jährige spielt seit mittlerweile fünf Jahren für die Borussia und ist dort eine äusserst zuverlässige Offensivkraft, die auch flexibel einsetzbar ist. In dieser Saison hat Hofmann in 15 Bundesliga-Spielen vier Tore und acht Assists beigesteuert. Sowohl im Abschluss wie auch als Vorbereiter ist er also sehr stark. Im vergangenen Oktober debütierte er dank seiner guten Leistungen auch in der deutschen Nationalmannschaft.

Laut “Bild” möchte Chelsea-Coach Thomas Tuchel den früheren Hoffenheim- und BVB-Profi unter Vertrag nehmen. Eine Kontaktaufnahme soll sogar schon erfolgt sein. Hofmann soll für einen Wechsel durchaus offen sein, zumal Trainer Marco Rose, der voll auf ihn setzt, Gladbach zum Saisonende verlässt.

Vertraglich ist der Angreifer noch bis 2023 an Gladbach gebunden. Eine Ausstiegsklausel ist nicht fixiert, Sportdirektor Max Eberl dürfte beachtliche Forderungen stellen.

psc 18 Februar, 2021 15:07