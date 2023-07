Fabian Rieder sagt zwei Premier League-Klubs ab

Mittelfeldspieler Fabian Rieder scheint unbedingt zu Borussia Mönchengladbach und seinem Ex-Trainer Gerardo Seoane wechseln zu wollen. Der YB-Star hat nun gleich zwei Premier League-Klubs abgesagt.

Laut "Bild" haben sich sowohl Fulham wie auch Brentford nach dem Schweizer Nationalspieler erkundigt. Der 21-Jährige soll den beiden Klubs allerdings fürs Erste abgesagt haben - weil er weiterhin auf einen Wechsel nach Gladbach hofft. Auch die Fohlen würden Rieder liebend gerne unter Vertrag nehmen, verfügen derzeit aber nicht über die notwendigen Mittel. Dazu müsste der Verein zunächst noch Spielerverkäufe tätigen. Und hier kommt ausgerechnet ein Landsmann Rieders ins Spiel: Nico Elvedi soll sich mit Premier Ligist Wolverhampton über einen Wechsel einig sein. Allerdings haben sich die beiden Vereine bezüglich Ablöse noch nicht gefunden. Derzeit soll es auch kaum Bewegung in den Gesprächen geben.

Rieder hat derweil für YB am vergangenen Wochenende beim 2:1-Sieg gegen Lausanne-Sport bereits sein erstes Pflichtspiel in der neuen Saison bestritten. Das Ziel des Spielmachers bleibt allerdings ein Transfer in diesem Sommer. Und ewig hinziehen soll sich das ganze nicht mehr. Sollte Gladbach keine Lösung finden, könnte er sich letztlich doch noch anderweitig orientieren.

psc 26 Juli, 2023 13:56