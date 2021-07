Gladbach “bis auf weiteres” ohne Embolo

Borussia Mönchengladbach muss für die nächste Zeit auf Breel Embolo verzichten, der sich bei der Nati verletzt hat. Das genaue Rückkehrdatum wird nicht definiert.

Breel Embolo befindet sich nach dem Nati-Coup bei der Europameisterschaft in den Ferien. Bei Borussia Mönchenglabdach wird er so schnell auch nicht in den Trainingsbetrieb eingreifen können. Laut einer Mitteilung der Borussen fällt Embolo auf unbestimmte Zeit aus.

Der 24-Jährige hatte sich während des EM-Viertelfinals gegen Spanien (2:4 n. E.) eine Muskelverletzung mit Sehnenbeteiligung im hinteren linken Oberschenkel zugezogen und musste bereits nach rund 20 Minuten ausgewechselt werden. Wann der Nati-Star zur Mannschaft stossen wird, steht noch nicht fest.

Gute Besserung, Breel!

Komm schnell zurück. 🤞 — Borussia (@borussia) July 6, 2021

aoe 6 Juli, 2021 17:05