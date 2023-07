Gladbachs Virkus erteilt Absage: "An Fabian Rieder ist nicht zu denken"

Ein Wechsel von Mittelfeldspieler Fabian Rieder zu Borussia Mönchengladbach droht aus finanziellen Gründen zu scheitern.

Dies eröffnet Gladbachs Geschäftsführer Roland Virkus am Freitag den anwesenden Journalisten im Trainingslager am Tegernsee in einer Medienrunde. "Fabian Rieder ist ein guter Spieler. Er kostet aber über zehn Millionen Euro. Das ist ein Brett, das wir nicht stemmen können", lässt sich der Borussia-Verantwortliche zitieren. Rieder würde angeblich sehr gerne zum Bundesligisten wechseln, wo mit Gerardo Seoane seit diesem Sommer sein früherer YB-Coach als Trainer tätig ist.

Tatsächlich schliesst Virkus einen Wechsel des 21-jährigen Schweizer Nationalspielers derzeit komplett aus: "Dass der Spieler gut und interessant ist, dass wir uns mit ihm beschäftigt haben – ganz klar. Aber momentan ist an Fabian Rieder nicht zu denken."

Ob diese Aussage bis zum Ende der Transferperiode gültig ist oder sich doch noch ein Fenster öffnet, bleibt abzuwarten. In jedem Fall müsste Gladbach zunächst Spielerverkäufe tätigen, um sich Rieder irgendwie leisten zu können.

Dieser soll zuletzt den Premier League-Klubs Brentford und Fulham abgesagt haben, weil er unbedingt nach Gladbach möchte.

psc 28 Juli, 2023 18:47