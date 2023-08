Gladbach & YB liegen bei Fabian Rieder 6 Millionen auseinander

Ein Wechsel des Schweizer Nationalspielers Fabian Rieder zu seinem Wunschklub Borussia Mönchengladbach ist noch nicht in Griffnähe. Zu gross ist die Differenz bei den Ablösevorstellungen.

Wie die "Bild" berichtet, fordert der Super Ligist 18 Mio. Euro Ablöse für den Mittelfeldspieler. Gladbach will aber nicht mehr als 12 Millionen bieten. Ob diese noch grosse Differenz bis zum Ende des Transferfensters am 1. September geschlossen wird, ist offen. Rieder hängt sich zum Saisonstart bei YB voll rein und hat bereits wieder drei Spiele bestritten (1 Tor, 1 Assists). Möglicherweise wird er auch für die Spiele in der Champions League-Qualifikation am 23. und 30. August noch im Trikot des Super League-Klubs auflaufen.

Vertraglich ist der Jungstar bis 2025 an den Schweizer Double-Gewinner gebunden, weshalb die YB-Verantwortlichen in dieser Transferperiode auch noch nicht zu einem Verkauf des Spielmachers gezwungen sind. Rieder scheint den Weg in die Bundesliga aber antreten zu wollen und hofft auf eine Einigung der Klubs.

psc 9 August, 2023 17:46