Grosse Ehre für Nati-Goalies Yann Sommer & Jonas Omlin

Die beiden Schweizer Nati-Goalies Yann Sommer und Jonas Omlin blicken auf persönlich sehr erfolgreiche Wochenenden zurück.

Beide wurden von Fachzeitschriten in Deutschland bzw. Frankreich ins jeweilige Team der Runde gewählt: Yann Sommer erhielt vom “kicker” beim 0:0 gegen Wolfsburg, wo er sich mehrfach in Szene setzen konnte, ausgezeichnet. Und “L’Équipe” stellte Jons Omlin ebenfalls in die beste Elf des Spieltags. Der 27-Jährige zeigte beim 2:1-Sieg von Montpellier bei Olympique Lyon eine starke Performance.

Sommer und Omlin werden im Sommer an der EM für die Schweiz wohl als Nummern 1 und 2 ins Turnier gehen.

Auteur d'une belle performance collective sur le terrain de Lyon, samedi soir (2-1), le MHSC place quatre joueurs au sein de notre onze https://t.co/yb0XG72CiI pic.twitter.com/to6UCjvrWP — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 15, 2021

psc 15 Februar, 2021 10:55