Rückkehr perfekt: Matthias Ginter streift sich wieder das Freiburg-Trikot über

Der SC Freiburg bestätigt die Rückkehr von Matthias Ginter zur neuen Saison.

Der 28-jährige Innenverteidiger kehrt ablösefrei von Gladbach zu den Breisgauern zurück, wo er einst in der Jugend ausgebildet wurde und auch seine ersten Einsätze in der Bundesliga tätigte. Im Sommer 2014 verabschiedete er sich zunächst für drei Jahre in Richtung Borussia Dortmund. Seit 2017 war er für Gladbach aktiv, wo sein Vertrag zum 30. Juni endet. Freiburg profitiert von einem ablösefreien Wechsel von Ginter. Zur Vertragslaufzeit macht der Klub generell keine Angaben.

Ginter wird als Ersatz für Nico Schlotterbeck geholt, der den Weg zu Borussia Dortmund antritt.

Freiburgs Sportdirektor Klemens Hartenbach sagt zum Transfer des 46-fachen Nationalspielers: “Der Kontakt zu Matze ist nie abgebrochen und sein Bezug zur Heimat war immer vorhanden, sowohl geografisch als auch sportlich. Die Qualitäten von Matze kennen wir natürlich genau, werden die Zusammenarbeit aber mit einer gesunden und realistischen Erwartungshaltung angehen. Matze kann unserer Defensive Stabilität verleihen und uns mit seinen fussballerischen Fähigkeiten auch in der Spieleröffnung gut tun. Gemeinsam mit Matze möchten wir als Mannschaft und Verein die großen Herausforderungen der kommenden Saison angehen.”

Matthias Ginter selbst sagt: “Ich wollte nochmal etwas ganz Besonderes in meiner Karriere machen und etwas Spezielleres als die Rückkehr zum Sport-Club und in meine Heimat gibt es für mich nicht. Die Entwicklung des gesamten Vereins, das Potential der Mannschaft sowie die besondere Art und Weise des Austauschs mit den Vereinsverantwortlichen in den vergangenen Wochen – all dies in meiner Heimat vorzufinden kann man in den heutigen Zeiten als Glückfall beschreiben. Dieses Gesamtpaket hat einfach perfekt gepasst.”

psc 4 Mai, 2022 14:40