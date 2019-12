Ein Blick in die Bundesliga: Wer macht das Rennen?

Die deutsche Bundesliga befindet sich gerade mitten in der Winterpause. Zumindest bis zum neuen Jahr haben die Vereine ihren Spielern freigegeben. Bei den meisten Vereinen beginnt die Vorbereitung auf die Rückrunde in der ersten Januar-Woche. Für einige Bundesligisten geht es für das Trainingslager in den sonnigen Süden während sich andere bei heimischen Temperaturen auf die zweite Hälfte der Saison vorbereiten. Wir werfen einen Blick auf die enge Tabellenkonstellation und schauen, wie sich die Meisterschaftsanwärter auf die Rückrunde vorbereiten.

Der Spitzenreiter setzt auf Erholung

Etwas überraschend steht RB Leipzig nach einer furiosen Hinrunde zur Winterpause an der Tabellenspitze. Dabei hat es der neue Trainer Julian Nagelsmann geschafft, auf dem Fundament von Ralph Hasenhüttl und Ralf Rangnick das Spielsystem der Bullen weiterzuentwickeln. Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesligisten verzichten die Leipziger allerdings auf ein Wintertrainingslager. Stattdessen setzen Nagelsmann und Co. eher auf Erholung. Gegenüber RB-Live begründete er diese Maßnahme folgenermaßen: „Ich will den Jungs möglichst lange im Winter freigeben. Aufgrund der kurzen Pause geht es eher darum, sich zu erholen anstatt zwei, drei Tage mehr zu trainieren“, so Nagelsmann. Während sich der Trainer also auf das sportliche konzentriert, arbeiten die Verantwortlichen hinter den Kulissen an neuen Transfers.

Die Fohlen voll auf Kurs

Auch Borussia Mönchengladbach ist nach der Hinrunde voll auf Kurs. Zwar wurde auch hier vor der Saison ein neuer Trainer installiert, doch Marco Rose hat von Beginn an gezeigt, dass er der richtige Mann an der Seitenlinie ist. Lange Zeit führten die Gladbacher die Tabelle an und musste lediglich zum Ende der Hinrunde RB Leipzig passieren lassen. Trotzdem soll das die Stimmung am Niederrhein nicht trüben. Ganz im Gegenteil, 35 Punkte nach der Hinrunde sind ein Rekordergebnis für BMG seit der Einführung der 3-Punkte-Regel. Weiter geht es für die Mannschaft am 4. Januar, wenn Rose sein Team zum Trainingsauftakt begrüßt. Nur einen Tag darauf gehen sie dann nach Spanien ins Trainingslager und gut zwei Wochen später steht auch schon der Rückrundenauftakt am 17. Januar gegen den FC Schalke auf dem Programm.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Borussia Mönchengladbach (@borussia) am Nov 27, 2019 um 9:50 PST

Die Trainerfrage beim FCB ist (vorerst) geklärt

Weniger gut lief die Saison bisher für den Rekordmeister. Nach einer herben Niederlage in Frankfurt trennten sich die Bayern von Trainer Niko Novač​​​​​​​, da es auch in der Tabelle nicht gerade rosig aussah. Zu seinem Nachfolger wurde interimsweise Co-Trainer Hansi Flick ernannt. Der ehemalige Assistenz-Coach von Jogi Löw fand scheinbar direkt die richtigen Worte im Umgang mit dem Starensemble des Doublesiegers und führte sie zurück in die Erfolgsspur. Zur Belohnung darf Flick mindestens bis zum Sommer weitermachen. So zählt der Rekordmeister laut Fussball Wetten von Betway dennoch auch in dieser Saison mit einer Quote von 1,53 zu den Topfavoriten auf den erneuten Titelsieg. Doch auch wenn Flick die Schale nach München holen sollte, ist es fraglich, ob er über den Sommer hinaus Cheftrainer der Bayern bleiben wird. Namen wie Thomas Tuchel oder Erik Ten Hag werden immer wieder genannt, wenn es um den neuen Trainer bei den Bayern geht.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Bayern München (@fcbayern) am Dez 22, 2019 um 3:02 PST

Kriegt Lucien Favre die Kurve?

Nicht nur bei den Bayern rumorte es in der Hinrunde ordentlich, auch beim selbsternannten Meisterkandidaten aus Dortmund lief die Saison bisher nicht ganz nach Plan. Zwar ist man sowohl in der Champions League als auch im Pokal noch mit von der Partie und auch in der Bundesliga ist mit dem vierten Platz noch alles möglich, allerdings ärgert man sich an der Strobelallee über einige unnötige Punktverluste. Bereits sechsmal gab der BVB in der laufenden Saison ein Spiel nach Führung noch aus der Hand. Keine Überraschung also, dass anstatt der Meisterfrage nun die Mentalitätsfrage diskutiert wurde. Immerhin ist es Lucien Favre nach einer Schwächephase im Herbst gelungen, taktische Veränderungen vorzunehmen, welche dem BVB gut zu Gesicht stehen. Und dennoch fordern Fans und Experten Justierungen am Kader. Unter anderem soll ein kopfballstarker Stürmer als Unterstützung für Paco Alcá​​​​​​​cer verpflichtet werden. Dies ist allerdings die Aufgabe von Michael Zorc und Aki Watzke. Die Mannschaft hingegen bereitet sich traditionell im Wintertrainingslager in Marbella auf die Rückrunde vor. Los geh es dann für den BVB am ersten Rückrundenspieltag gegen den FC Augsburg. Alle Paarungen des 18. Spieltags findet man auch auf transfermarkt.de.

Ganz gleich, für welchen Verein man auch fiebert, bald geht die Bundesliga wieder los! Und diese wird mit Sicherheit wieder spannend werden!

psc 30 Dezember, 2019 13:32