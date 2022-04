Barça-Boss Laporta tobt wegen Ticketvergabe an Frankfurt-Fans

Die Enttäuschung über das Aus in der Europa League ist beim FC Barcelona riesig. Mindestens genauso gross ist aber auch der Ärger über die Ticketvergabe für das Heimspiel im Camp Nou.

Von den fast 80’000 Zuschauern im Stadion waren wohl rund 30’000 dem Lager der Gäste aus Frankfurt zuzurechnen. Die weisse Wand war riesig. Dass so viele Gästefans das Stadion bevölkerten, ärgert Klubboss Joan Laporta enorm. “Ich bin besorgt, denn das, was passiert ist, war eine Schande, die sich nicht wiederholen darf. Wir werden Massnahmen ergreifen, denn das ist beschämend”, sagt er im Anschluss an die Partie. Über welche Wege die Eintracht-Fans abgesehen vom regulären und vorgesehenen Weg an die Eintrittskarten kamen, ist nicht klar.

Eines der traurigsten Bilder in der Vereinshistorie des FC Barcelona, oder? 💔⚪ pic.twitter.com/Y9LoCjneH8 — Barçawelt (@Barcawelt) April 14, 2022

