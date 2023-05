Eintracht Frankfurt erkundigt sich offenbar nach PSG-Stürmer Ekitike

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano via Twitter vermeldet, hat Eintracht Frankfurt zuletzt Paris Saint-Germain bezüglich eines Transfers von Hugo Ekitike kontaktiert. Der amtierende Europa-League-Sieger soll aber nicht der einzige Klub sein, der sich für den Stürmer interessiert.

Eintracht Frankfurt have approached PSG to sign Hugo Ekitike — and more clubs asked for the French talent in the last few days. ✨🇫🇷 #transfers

Understand PSG did not respond to any of the approaches for Ekitike. pic.twitter.com/8Yy0HsLUWq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2023