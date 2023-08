Eintracht-Profi Jérôme Onguéné wechselt in die Super League

Der kamerunische Nationalspieler Jérôme Onguéné läuft ab sofort für Servette auf.

Die Genfer sichern sich die Rechte am 25-jährigen Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt auf Leihbasis bis Sommer 2024. Onguéné lief in der Vergangenheit auch für Red Bull Salzburg und den FC Genua auf. An die Österreicher wurde er in der vergangenen Rückrunde wieder verliehen, nachdem er sich in Frankfurt nicht durchsetzen konnte. Wegen Verletzungsproblemen bestritt er allerdings keinen einzigen Ernstkampf. In der Schweiz will Onguéné seiner Karriere nun neuen Schub verleihen.

Der physisch starke Verteidiger soll den Genfern in dieser Spielzeit sowohl in der Liga wie auch im Europacup helfen.

Le Servette FC est heureux d’annoncer l’arrivée du talentueux défenseur central, Jérôme Onguéné, en provenance de l’Eintracht Francfort. Plus d'infos 👉 https://t.co/DpHtSTBrAR#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/4CTktqhuzG — Servette FC (@ServetteFC) August 4, 2023

psc 4 August, 2023 17:42