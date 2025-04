Cédric Zesiger rutscht mit genialer Rettungstat in die Elf des Tages

Der Schweizer Nati-Verteidiger Cédric Zesiger hat mit einer genialen Rettungstat das 0:0-Remis von Augsburg beim Gastspiel in Frankfurt festgehalten. Dafür wird der 26-Jährige nun belohnt.

Dank seiner Grätsche in höchster Not hat er einen sicheren Gegentreffer für die Augsburger verhindert. Der "kicker" wählt Zesiger dafür in die "Elf des Tages" - und dies sogar schon zum zweiten Mal in dieser Spielzeit. Sein Wechsel nach Augsburg hat sich voll ausgezahlt. Zesiger ist Stammspieler und Teil einer sehr stabilen Defensive. Die Fuggerstädter werden ihn im Sommer mit grosser Wahrscheinlichkeit fest übernehmen. Rund 4 Mio. Euro sollen dafür notwendig sein.

Wiederholungstäter im Kasten und vier Premieren: Die kicker-Elf des 30. Spieltags - Keine Bestnote #BL https://t.co/Ki6LlIIN8k — kicker ⬢ Fußball News (@kicker_live) April 21, 2025

psc 22 April, 2025 12:17