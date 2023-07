US-Stürmer Ricardo Pepi verlässt Augsburg definitiv

US-Nationalspieler Ricardo Pepi verabschiedet sich definitiv vom FC Augsburg und wechselt fix in die Niederlande, wo er bei der PSV Eindhoven bis 2028 unterzeichnet.

Der 20-Jährige spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis für den FC Groningen und wusste dort zu überzeugen. Nun übernimmt ihn Ligakonkurrent PSV für rund 9 Mio. Euro Ablöse. Augsburg zahlte für den früheren Profi des FC Dallas Anfang 2022 rund 16,5 Mio. Euro und muss nun also einen Verlust hinnehmen. Immerhin sichert sich der Bundesligist noch eine Weitverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent. Für Augsburg lief Pep insgesamt nur 16 Mal auf und erzielte dabei ein Tor.

psc 7 Juli, 2023 13:48