Nati-Verteidiger Albian Hajdari hat Pause genutzt und ist Startelfkandidat

Albian Hajdari hat die Länderspielpause dazu genutzt, sich bei der TSG Hoffenheim einzufinden. Der 22-Jährige ist für das Wochenende ein Startelfkandidat.

Der 22-Jährige wechselte eine Woche vor Transferschluss vom FC Lugano in die Bundesliga und befindet sich nun in der Situation, dass er von Beginn weg auflaufen könnte. Ende August gab er sein Debüt als Joker. Nun könnte Hajdari in der Innenverteidigung im Spiel bei Union Berlin neben dem Tschechen Robin Hranac von Beginn weg zum Zug kommen.

"Albi war hier in den zwei Wochen. Das war wichtig für ihn, um noch besser integriert zu werden. Das war eine wertvolle Zeit, in der er riesige Schritte nach vorne gemacht hat", sagt Hoffenheims Trainer Christian Ilzer vor der Partie.

psc 12 September, 2025 14:52