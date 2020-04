Yussuf Poulsen stellt klar: “Habe nicht vor zu wechseln”

Der dänische Angreifer Yussuf Poulsen ist bei RB Leipzig in dieser Saison nicht mehr immer gesetzt. Dennoch denkt der 25-Jährige derzeit nicht über einen Wechsel nach.

Der Torjäger widerspricht auf einer Fan-Pressekonferenz am Donnerstag einem Bericht der “Sport Bild”, wonach er im Sommer einen Wechsel anstrebe. “An dem Artikel ist nichts dran. Ich habe gegenüber dem Verein nicht den Wunsch ausgedrückt, dass ich den Verein wechseln will. Ich habe im Moment nicht den Wunsch zu wechseln”, stellt Poulsen klar.

Der dänische Nationalspieler ist noch bis 2022 an RB gebunden. In der Rückrunde wurde er in der Offensive häufiger durch Leihgabe Patrick Schick ersetzt. Poulsen will sich nach eigenen Angaben aber wieder durchsetzen.

psc 9 April, 2020 16:47