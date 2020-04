Yussuf Poulsen strebt Abgang aus Leipzig an

Der dänische Angreifer Yussuf Poulsen bitter im Sommer bei RB Leipzig offenbar um die Transferfreigabe.

Der 25-Jährige spielt mittlerweile seit knapp sieben Jahren für den Bundesliga-Klub. In dieser Saison ist er allerdings im Angriff nicht mehr gesetzt und musste häufiger als ihm lieb ist auf der Ersatzbank Platz nehmen. Diese Situation will Yussuf Poulsen laut “Sport Bild” nicht mehr weiter akzeptieren: Trotz Vertrag bis 2022 strebe er einen Wechsel an.

Mit Newcastle United soll es einen Klub geben, der intensiv um den Stürmer buhlt. Trainer Steve Bruce will Poulsen unbedingt in sein Team holen.

Leipzig fordert angeblich eine Ablöse in Höhe von mindestens 30 Mio. Euro. Neben Pulsen strebt auch der schwedische Nationalspieler Emil Forsberg einen Abgang an. Für ihn werden 20 Mio. Euro notwendig.

Auch die langfristige Zukunft von Timo Werner in Leipzig ist nach wie vor nicht gesichert. Er verfügt über eine Ausstiegsklausel im Bereich zwischen 55 und 60 Mio. Euro.

psc 1 April, 2020 09:51