Brentford macht Schade zum Rekordtransfer

Kevin Schade avanciert beim FC Brentford zum Rekordtransfer und erhält einen Fünfjahresvertrag. Für den deutschen Nationalspieler fliesst eine Ablöse von 25 Millionen Euro an den SC Freiburg. Zuvor hatten die Londoner den 21-Jährigen bereits ausgeliehen, eine entsprechende Kaufpflicht macht den festen Wechsel perfekt. In bislang 19 Pflichtspielen für Brentford gelang dem Youngster ein Tor.

✍ Kevin Schade has signed a five-year deal with Brentford and joins for a club-record undisclosed fee

