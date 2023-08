Freiburg arbeitet an Transfer von Ex-FCZ-Torjäger Willy Gnonto

Der SC Freiburg könnte sich demnächst mit dem früheren FCZ-Torjäger Willy Gnonto verstärken.

Der 19-Jährige schloss sich vor Jahresfrist dem damaligen Premier Ligisten Leeds United an. Nach dem Abstieg in die Championship ist der Youngster nun aber auf Klubsuche. Den Gang in die zweite Liga will der italienische Nationalspieler nicht unbedingt antreten. Laut "Bild" befasst sich Bundesligist Freiburg sehr konkret mit Gnonto.

Und offenbar wünscht sich auch der Stürmer den Wechsel ins Breisgau. Allerdings besteht noch keine Einigung bezüglich der Ablösemodalitäten. Leeds soll eine Summe von 25 Mio. Euro fordern. Dies ist dem SC deutlich zu viel.

Gnonto war in Freiburg bereits im vergangenen Sommer ein Thema. Damals entschloss sich dieser aber für einen Transfer auf die Insel. Als Alternative wird im Breisgau auch die Personalie Lucas Beltran (22) von River Plate diskutiert.

psc 7 August, 2023 10:25