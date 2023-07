Noah Atubolu verlängert in Freiburg als Nummer 1

Der SC Freiburg verlängert mit seinem Keeper Noah Atubolu.

Der 21-Jährige hat auf die neue Saison hin die Rückennummer 1 übernommen und will sich auch als neuer Stammgoalie etablieren. Wie die Breisgauer mitteilen, hat der junge Torhüter, der jüngst an der U21-EM für Deutschland zwischen den Pfosten stehen, ein neues Arbeitspapier unterzeichnet, das ihn langfristig an den SC Bindet. Atubolu ist ein Eigengewächs des Vereins und will die Nachfolge des nach Brentford gewechselten Mark Flekken antreten. Dabei wird er sich beim Kampf um die Nummer 1 mit Neuzugang Florian Müller duellieren.

"Ich bin Freiburger Junge durch und durch und habe mit dem Verein schon viel erlebt. Es gab immer einen klaren Plan und ich freue mich, dass wir den weiterverfolgen. Ich habe Lust auf mehr", sagt Atubolu zu seiner Verlängerung.

Noah Atubolu hat seinen Vertrag beim #SCF verlängert! ✍️ Mehr dazu auf https://t.co/mlaWmE7ekV 📲 pic.twitter.com/RnrkclTLcF — SC Freiburg (@scfreiburg) July 13, 2023

psc 13 Juli, 2023 15:30