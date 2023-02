Cedric Brunner muss operiert werden

Schalkes Rechtsverteidiger Cedric Brunner erlitt am vergangenen Wochenende beim 0:0 bei Union Berlin einen Nasenbeinbruch und wird nun operiert.

Der Eingriff findet nach Informationen von «Sky» am Mittwoch statt. Brunner fällt vorerst aus und wird am Wochenende gegen den VfB Stuttgart sicherlich nicht mittun können. Der 29-Jährige stiess auf diese Saison hin von Arminia Bielefeld zu den Gelsenkirchenern und bestritt in dieser Spielzeit bislang 18 Ligaspiele.

psc 22 Februar, 2023 10:44